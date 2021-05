Juventus, i calciatori contro gli allenamenti di Pirlo: l’indiscrezione

Situazione delicata in casa Juventus, con i calciatori che sarebbero contro gli allenamenti di Andrea Pirlo

La Gazzetta dello Sport descrive una situazione molto delicata in casa Juventus. I rapporti tra la dirigenza e i calciatori (considerati dal club i principali colpevoli) sono tesi.

Nel gruppo serpeggia inoltre un importante malumore verso Pirlo, in particolare per gli allenamenti considerati blandi e senza intensità e le cui dichiarazioni pubbliche come quella su McKennie (in riferimento al peso) non sono state gradite. La squadra si è sentita inoltre spesso abbandonata a se stessa.