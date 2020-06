Juventus, i convocati per la trasferta di Bologna: assenti Higuain e Chiellini

La Juventus ha diramato la lista dei convocati per la trasferta di Bologna: non ci saranno Chiellini e Higuain

Questa sera, la Juventus scenderà in campo allo stadio Dall’Ara contro il Bologna per proseguire nella corsa allo scudetto. Sul proprio sito ufficiale, il club bianconero ha diramato la lista dei convocati per il match. Tra gli assenti, Giorgio Chiellini e Gonzalo Higuain.

1. Szczesny

2. De Sciglio

4. De Ligt

5. Pjanic

7. Ronaldo

8. Ramsey

10. Dybala

11. Douglas Costa

13. Danilo

14. Matuidi

16. Cuadrado

19. Bonucci

24. Rugani

25. Rabiot

30. Bentancur

31. Pinsoglio

33. Bernardeschi

35. Olivieri

38. Muratore

44. Vrioni

46. Zanimacchia

77. Buffon