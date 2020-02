Juventus, il padre di Higuain: «Ritorno al River Plate? Mi piacerebbe molto»

Gonzalo Higuain può tornare al River Plate? Le parole del padre dell’attaccante della Juventus sul futuro del numero 9

Intervenuto ai microfoni di TycSports, Jorge Higuain, padre dell’attaccante della Juventus, ha parlato della possibilità di rivedere suo figlio in Argentina, al River Plate.

«Ritorno al River Plate? Ha un contratto con la Juventus, un club straordinario nel quale sta benissimo. Ha intenzione di rispettare il suo contratto, poi vedremo cosa succederà. In generale, un argentino che si è affermato in Europa ha voglia di concludere lì la sua carriera. Mi piacerebbe tantissimo se tornasse qui, ma dal punto di vista del contesto non sarebbe semplice, non ci sono le condizioni»