Maurizio Sarri e la risoluzione del contratto con la Juventus: tra fake news e penale, le ultimissime notizie sul tecnico toscano

La Juve e Maurizio Sarri rescindono? Stando a quanto riferito da AlfredoPedullà sul suo sito web, al momento è tutto assolutamente in stand-by. A ottobre si erano sparse alcune voci ma secondo il giornalista non corrispondenti alla realtà.

Sarri non vorrebbe rinunciare alla famosa penale da 2,5 milioni (non scatterà l’opzione per il prolungamento fino al 2022).

