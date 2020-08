Juventus, in caso di cessione di Dybala può sorridere anche un suo ex club

Paulo Dybala potrebbe lasciare la Juventus e a goderne potrebbe essere anche una ex squadra della Joya

Nel corso della prossima finestra di calciomercato, Paulo Dybala potrebbe lasciare la Juventus. L’argentino non sarebbe più incedibile e i bianconeri, in caso di grossa offerta, potrebbe cederlo per far quadrare i conti dopo la crisi legata al Coronavirus.

Come riportato dal Clarìn, l’Instituto de Cordoba (ex club di Dybala) tiferebbe per un suo addio alla Juventus. In caso di cessione, infatti, il club argentino riceverebbe il 2,5% del ricavato dalla vendita del calciatore.