Infortunio Kelly, brutte notizie per la Juventus: gli esami strumentali hanno confermato una cosa. Ecco quando rientrerà il difensore

Infortunio Kelly, nuova tegola per la Juventus: salta Sporting e Derby della Mole. Il giocatore rientrerà a disposizione solamente dopo la sosta.

Brutte notizie in casa Juventus. La sfortuna continua ad accanirsi sul reparto difensivo bianconero: dopo gli stop di Bremer e Cabal, arriva ora l’ennesima tegola, l’infortunio di Lloyd Kelly. Il difensore inglese, che si era fermato nei giorni scorsi per un affaticamento muscolare, ha svolto nella giornata di ieri una serie di accertamenti che hanno confermato i peggiori timori dello staff medico.

Come riportato da La Gazzetta dello Sport, l’infortunio di Kelly riguarda la coscia sinistra e lo costringerà a uno stop di almeno due settimane. Il giocatore, già assente nella trasferta di Cremona, dovrà dunque saltare due partite fondamentali: la sfida di questa sera in Champions League contro lo Sporting Lisbona (calcio d’inizio ore 21:00) e il Derby della Mole contro il Torino, in programma sabato 8 novembre.

LEGGI ANCHE >>> Ultime Notizie Serie A: tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano

Per Luciano Spalletti si tratta di una perdita pesantissima. Kelly era diventato uno dei punti di riferimento della retroguardia juventina, uno dei pochi a non aver mai saltato un minuto in campionato insieme a Kalulu. La sua assenza, unita a quelle di Bremer e Cabal, lascia la Juventus in piena emergenza difensiva. Il tecnico bianconero sarà costretto a ridisegnare completamente la linea arretrata, affidandosi a una difesa sperimentale.

In vista della gara europea, la Juve dovrebbe scendere in campo con Rugani, Koopmeiners e Kalulu, un trio inedito ma obbligato dalle circostanze. Spalletti dovrà inventarsi soluzioni alternative anche per il derby, appuntamento cruciale per mantenere il passo delle prime in classifica e consolidare il momento positivo dopo le due vittorie consecutive in campionato contro Udinese e Cremonese.

L’infortunio di Kelly complica dunque i piani di una Juventus che stava ritrovando fiducia e continuità di risultati. Il difensore inglese, arrivato in estate per dare solidità e fisicità al reparto, aveva convinto per affidabilità e rendimento, diventando uno dei pilastri della nuova gestione. Ora dovrà osservare un periodo di riposo e riabilitazione, con l’obiettivo di tornare in campo dopo la sosta di novembre.

Lo staff medico bianconero monitorerà quotidianamente le sue condizioni, ma la prudenza resta d’obbligo: forzare il recupero potrebbe allungare i tempi di rientro. La Juventus, intanto, dovrà affrontare due prove di carattere senza uno dei suoi uomini più importanti.