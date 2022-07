Juventus, infortunio Pogba: c’è una speranza di vederlo al Mondiale. Le ultime

Il centrocampista della Juventus Pogba si sottoporrà domani a nuovi controlli per verificare l’entità dell’infortunio al ginocchio

Sarà domani la giornata decisiva per capire la vera entità dell’infortunio al ginocchio di Paul Pogba.

Come ricorda Tuttosport, il francese avrà un consulto con Bertrand Cottet-Sonnery, specialista che negli scorsi mesi ha operato anche Ibrahimovic. La speranza è quella di essere in grado di scendere in campo per il prossimo Mondiale di novembre-dicembre, mentre la Juventus spera di riavere a disposizione il ragazzo dopo 40/60 giorni di stop. In caso di operazione più invasiva, però, non ci sarebbe nulla da fare e il numero 10 rimarrebbe ai box per un periodo tra i 3 e i 4 mesi.

