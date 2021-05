Juventus Inter, la passerella dei nerazzurri ci sarà? La posizione dei bianconeri

Prima di Juventus-Inter ci sarà la passerella d’onore per i nerazzurri? Le ultime

Tiene banco la questione passerella della Juventus per l’Inter all’Allianz Stadium: un modo per celebrare lo Scudetto vinto dai nerazzurri. Pirlo, in conferenza stampa, ha detto: «Non lo so se ci sarà, noi abbiamo già fatto i complimenti all’Inter. Poi domani vedremo cosa ci diranno di fare».

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, la Juventus non si è espressa nemmeno informalmente ma l’impressione è che la passerella sia improbabile. In fondo, tradizionalmente, si fa solo nella partita successiva alla vittoria del titolo.