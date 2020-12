Juventus, Khedira dice addio: «Non sono soddisfatto, voglio la Premier»

Sami Khedira saluta la Juventus: il centrocampista tedesco, ai margini della squadra, ha espresso il desiderio di giocare in Premier League

Sami Khedira ha rilasciato un’intervista a The Athletic UK: il tedesco esprime il suo desiderio.

SITUAZIONE – «È insolito per me e non sono soddisfatto. Sono un ragazzo competitivo, voglio giocare. Ma nel frattempo mi sono adattato alla situazione e cerco di sfruttarla al meglio. La Premier League manca ancora nella mia collezione, giocarci sarebbe la ciliegina sulla torta. Ci sono meno pause nel gioco e molti contropiedi, ma questo è quello che mi piace».

LEGGI LE DICHIARAZIONI SU JUVENTUSNEWS24