Juventus, nuovo scenario per Kostic: le ultime

Filip Kostic si è guadagnato la fiducia della Juventus e di Allegri, il suo scenario per il futuro potrebbe mutare anche per il ruolo in campo.

Può giocare nei tre d’attacco e come esterno in un centrocampo a 5 o 4, ma secondo quanto riportato da Tuttosport potrebbe presto essere utilizzato anche come terzino in difesa. Sarebbe un vero e proprio cambio radicale per lui, ma l’esterno serbo può davvero fare bene anche lì.