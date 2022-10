Juve, Ceravolo: «Allegri uno dei migliori allenatori in circolazione»

Franco Ceravolo, ex dirigente della Juventus, ha parlato del momento dei bianconeri in campionato elogiando Max Allegri

ALLEGRI – «Da fuori non posso dare giudizi. Posso dire che Allegri è un allenatore che ha vinto tanto e uno dei migliori in circolazione. Sa il fatto suo e sicuramente risolverà i problemi. In tutte le società ci sono momenti non belli. La Juventus, comunque, da questo punto di vista può star tranquilla perché ha un allenatore al timone all’altezza della situazione e che sa quello che deve fare».

