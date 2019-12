Juventus Lazio: le chiavi tattiche del match

La Lazio di Inzaghi ha diverse possibilità per mettere in difficoltà la Juventus. Soprattutto nel gioco sul lungo

Come si è visto nel match di campionato, la Lazio di Inzaghi non ha esasperato la costruzione dal basso. Il pressing del rombo della Juventus funzionava bene, di conseguenza i biancocelesti hanno giocato molto sul lungo. Di conseguenza, abbiamo visto parecchi cambi campo e lanci per Milinkovic-Savic.

Come ricorda sempre Sarri, il rombo è un modulo difficile da sostenere per gli interni, i quali devono compiere un lavoro straordinario. Di conseguenza, bisognerà evitare di concedere troppo in ampiezza, soprattutto nel proprio lato sinistro: la Lazio è bravissima a lanciare Lazzari in profondità, quindi la copertura del lato debole può essere un problema.