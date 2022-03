Juventus, le condizioni di Dybala lasciano dubbi. E l'incontro per il rinnovo...

Le condizioni fisiche di Paulo Dybala non convincono la Juventus. I bianconeri dubbiosi e c’è la grana rinnovo da risolvere

Intervenuto negli studi di Sky, Gianluca Di Marzio ha parlato così del futuro dell’attaccante della Juventus Paulo Dybala.

CON VLAHOVIC DYBALA ANDRA’ VIA – «Non lo so, si faceva male anche prima di Vlahovic. Continua ad avere mancanza di continuità dal punto di vista fisico. Appena aumenta il ritmo degli allenamenti non riesce a gestire un determinato carico di partite durante la settimana. Questa sua difficoltà nel dare garanzie dal punto di vista fisico ha portato la Juve a fare delle riflessioni diverse sotto l’aspetto dell’offerta contrattuale. C’è stato questo slittamento alla sosta per l’appuntamento. Vedremo se l’offerta sarà adeguata o no».