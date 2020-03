Juventus Lione in campo neutro: l’indiscrezione arriva dalla Francia

Dalla Francia arriva un’indiscrezione legata al ritorno di Champions League tra Juventus e Lione: ipotesi campo neutro?

Si avvicina il ritorno degli ottavi di Champions League per la Juventus contro il Lione, autentico crocevia della stagione. I bianconeri sono alle prese anche con la questione rinvii e recuperi in Serie A per l’emergenza Coronavirus.

In Francia si azzarda l’ipotesi di una gara in campo neutro tra Juve e Lione: a riportarlo è RMC Sport. L’UEFA in mattinata aveva smentito l’ipotesi porte chiuse.