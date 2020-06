Juventus, Lippi: «Sarri deve vincere e farsi aiutare dai leader»

Lippi ha parlato della stagione della Juventus con Maurizio Sarri in panchina

Marcello Lippi, ex commissario tecnico dell’Italia, ha parlato ai microfoni di Radio Anch’Io lo Sport. Tra gli argomenti toccati, anche la Juventus e la stagione di Maurizio Sarri.

LIPPI SU SARRI – «Le parole di Sarri su Cristiano Ronaldo? Credo che volesse dire che quando sei nelle grandi squadre le opinioni dei grandi calciatori hanno importanza. Io mi sono fatto aiutare dai leader delle squadre quando allenavo. Il generale che si impone in maniera ferrea non ottiene mai il massimo dai suoi soldati. Stamane ho letto alcune dichiarazioni di Sarri, magari la brillantezza tarda a venire. Di sicuro la Juventus deve tornare a far gol e vincere. Non è facile e a Bologna c’è un ambiente molto ambizioso e carico. Sarà molto difficile».