Juventus, Llorente su Morata: «Sta facendo grandi cose, per questo è tornato in Nazionale»

Marcos Llorente ha parlato dell’ottimo periodo di forma di Alvaro Morata

Intervistato da Tuttomercatoweb.com, Marcos Llorente ha espresso questo pensiero su Alvaro Morata, tornato con gol in Nazionale. Le sue parole.

MORATA – «Alvaro è un grande amico oltre che un ex compagno di squadra, siamo tutti felici per lui qui all’Atletico. Sta facendo delle grandi cose con la Juventus e, proprio grazie a questo, è tornato anche a vestire la maglia della Nazionale spagnola. Spero ovviamente che Morata possa continuare così, gli auguro il meglio e ne approfitto per salutarlo con affetto».