Juventus-Manchester United 1-2: i bianconeri vengono rimontati in pochi minuti dai ‘Red Devils’ nella quarta giornata di Champions League e devono rimandare i festeggiamenti per il passaggio agli ottavi di finale della competizione. Dopo il gran gol di Cristiano Ronaldo, all’85’ è arrivato il pareggio di Mata con un pregevole calcio di punizione, fino all’89’, quando la squadra inglese subisce lo svantaggio su un’azione confusa. Su calcio di punizione dal lato sinistro, la palla arriva in area bianconera: Fellaini sfiora di testa, poi, diversi calciatori tentano l’aggancio e, alla fine, è di Bonucci – come ufficializzato dalla UEFA – l’ultimo tocco verso la propria porta per l’autogol.