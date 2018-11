Le parole di Massimiliano Allegri dopo la sconfitta subita in rimonta dal Manchester United all’Allianz Stadium nella quarta giornata di Champions League

La Juventus viene sconfitta in rimonta dal Manchester United dopo una partita sostanzialmente dominata all’Allianz Stadium. La qualificazione agli ottavi di finale di Champions League, compreso il primato nel Gruppo H della competizione, è ancora alla portata dei bianconeri e l’allenatore Massimiliano Allegri, dopo la partita, si è espresso così: «E’ una sconfitta che dispiace dopo una bella partita, dobbiamo migliorare in fase realizzativa, poi incontri queste grandi squadre che ti mettono uno come Fellaini davanti e va così. Regaliamo troppe punizioni, non c’è la lucidità e la pazienza di star fermi. Con loro l’unico modo di pender gol era questo, comunque la squadra ha fatto bene, siamo ancora in testa al girone e le ultime due partite potranno permettterci di arrivare primi» le parole del tecnico ai microfoni di Sky Sport.

Allegri ha poi proseguito: «Diciamo che con lo United può andare bene una vittoria per uno. Domenica poi abbiamo una grande partita col Milan, ci può anche far bene questa sconfitta. Dovevano chiudere il girone da primi, loro sono in un momento di fortuna, anche nell’ultima partita di campionato hanno vinto al 90′ dopo aver rischiato 3-4 gol nel primo tempo. Bisogna stare sereni e continuare a giocare. Era importante qualificarsi stasera, ma continueremo a lavorare. Il gol sbagliato da Cuadrado? Sono arrabbiato per la punizione regalata al limite su Mata più che altro, dopo il pareggio mi son sentito che su un’altra palla alta avremmo preso gol. Il gol di Ronaldo? Straordinario. Sulla sconfitta, diciamo che abbiamo perso la partita meno importante».