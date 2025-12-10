Juventus, Marchisio durissimo: «Squadra costruita male da anni. Ci sono giocatori che non hanno capito cosa voglia dire indossare quella maglia. Mercato? Serviva lui»

Juventus, Marchisio durissimo: l’ex centrocampista bianconero, leggenda del club, ha commentato il momento di squadra e dirigenza

In un’intervista a La Gazzetta dello Sport, Claudio Marchisio, una delle bandiere della Juventus, ha affrontato senza giri di parole il momento complicato vissuto dal club bianconero.

L’ex centrocampista ha evidenziato criticità strutturali che, secondo lui, si trascinano da diverse stagioni: scelte di mercato sbagliate, mancanza di identità e una leadership interna indebolita.

PROBLEMI JUVE – «Sono due-tre anni che si sbaglia la costruzione della squadra. Quante volte nella sua storia la Juve ha esonerato l’allenatore nei primi mesi? E quanto volte la parte dirigenziale è stata cambiata dopo un anno?».

FLOP MERCATO – «Secondo me non si possono spendere così tanti soldi ogni anno, cambiando tanti giocatori. Devi riconoscere qual è il tuo livello e cambiare poco, non rimescolare tutto. Bisogna dare solidità al progetto e questo da alcuni anni non accade».

MANCA LEADERSHIP? – «No, bisogna avere qualcosa di più da tutti. Mi sembra ci siano giocatori che non hanno capito che cosa voglia dire indossare la maglia della Juve. Jonathan David entra in campo e trotterella: tu sei alla Juventus in situazione di difficoltà, ci deve essere un atteggiamento diverso. Questo vede oggi il tifoso: tanti non stanno dando tutto quello che serve».

RIMPIANTI – «Quale giocatore avrebbe dovuto essere oggi alla Juventus? Ne dico uno: Donnarumma. Non dovevi fartelo scappare, come Frattesi, per un percorso italiano. Ora, nello spogliatoio, chi racconta che cosa è la Juve?».

CHIELLINI – «Chiellini? Me lo auguro ma capisco le responsabilità e il periodo di Giorgio, che non è semplice. Gli voglio tanto bene, lo vedo tanto magro, gli dico sempre che deve mangiare qualche bistecca in più ma so che sta dando tutto sé stesso e non si può fare tutto da solo. Io, da tifoso, ho una gran paura di non andare in Champions».

