Juventus, Marchisio: «Vi spiego il soprannome Principino»

Claudio Marchisio è il Principino del calcio italiano: l’ex centrocampista della Juventus spiega il motivo del suo soprannome

Claudio Marchisio, intervistato da Vanity Fair, ha spiegato l’origine del suo soprannome. Ecco le sue parole.

PRINCIPINO – «A 19 anni andavo in discoteca con l’abito, mi piaceva. Il soprannome “Principino” nasce dal fatto che spesso mi presentavo così anche agli allenamenti, ma non per vezzo: è successo spesso che arrivassi direttamente dalla serata e dormissi tre ore in macchina nel parcheggio del campo sportivo».