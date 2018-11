Matuidi, in un’intervista dopo Milan-Juventus, ha rivelato che si prenderebbe volentieri una pausa, ma i tanti impegni non lo permettono

Sempre di corsa e senza mai un attimo di riposo: Matuidi vive da tempo, in costante movimento, la sua carriera calcistica, tanto che lo stesso Allegri fa spesso ironia su questo. Il campione francese, dopo Milan-Juventus, ha parlato a La Repubblica, spiegando che non gli dispiacerebbe un attimo di tregua: «Se solo potessi una settimana di vacanze al mare me la prenderei volentieri, ma non posso. Ho già una partita venerdì con la Francia, siamo campioni del Mondo, dobbiamo prendere molto seriamente anche la Nations League». Matuidi ha poi concluso: «Sto cercando di dare tutto anche in queste condizioni, stare in panchina con il Manchester mi è servito molto per rifiatare un po’. Per fortuna la squadra di pause non se ne prende mai, non avevo dubbi che avremmo subito cancellato la sconfitta col Manchester».