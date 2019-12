Juventus, Matuidi: «Qui c’è l’ambizione di vincere la Champions League»

Juventus, Matuidi confessa: «Arrivare a Torino un passo avanti per la carriera. Qui c’è l’ambizione di vincere la Champions League»

Il centrocampista della Juve, Blaise Matuidi, ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di RMC Sport. Ecco le parole del francese:

«Arrivare a Torino è stato un passo in avanti per la mia carriera, senza offesa per il PSG che resta un grande club. In questa società ho tutto per rendere al meglio, è adatta a me. Alla Juventus posso coltivare l’ambizione di vincere la Champions League».