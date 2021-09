Juventus, McKennie sospeso dalla Nazionale USA: il motivo

Il calciatore della Juventus Weston McKennie è stato sospeso dalla Nazionale americana: il motivo

Weston McKennie non ha preso parte alla sfida di questa notte degli Stati Uniti, valida per le qualificazioni al Mondiale del 2022 e pareggiata 1-1 con il Canada. A svelare il motivo è stato lo stesso calciatore della Juventus attraverso le sue Instagram stories.

«Sfortunatamente sono stato sospeso per la partita di questa notte a causa della violazione del protocollo Covid di squadra. Chiedo scusa per le mie azioni, spero di tornare presto in gruppo».