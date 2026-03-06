Juventus News
Juventus, McKennie esce allo scoperto: «Lavorare con Spalletti è un’esperienza intensa. Così mi ha aiutato a crescere»
Juventus, McKennie ha rilasciato queste dichiarazioni su Luciano Spalletti e sulla sua crescita in bianconero. Cosa ha detto
Weston McKennie, centrocampista della Juventus, ha parlato a SBI per inquadrare la sua stagione in bianconero. Le dichiarazioni.
Non hai tempo di leggere? Scopri la nuova sezione Podcast di Calcio News 24 e ascolta i nostri notiziari flash, le top news e gli approfondimenti.
COMPLETO – «Raggiungere questi traguardi significa molto perché ogni partita è il risultato del lavoro che c’è dietro. Ogni club in cui ho giocato mi ha spinto in modo diverso, dalla crescita come giovane giocatore alla possibilità di lottare per vincere i titoli, e queste esperienze mi hanno plasmato in un professionista più completo»
SPALLETTI – «Lavorare con Luciano Spalletti è un’esperienza intensa per me. Richiede concentrazione e disciplina ogni giorno, e quella fiducia e quella comunicazione mi hanno aiutato a crescere e a giocare con maggiore sicurezza»
L’INTERVISTA COMPLETA DI MCKENNIE
Ultimissime
video
Juventus, Spalletti alla vigilia del match col Pisa: «Abbiamo fatto vedere cose da squadra vera. Vlahovic domani non ci sarà, punta ad esserci per quella data. Parlerò con la società» – VIDEO
L’allenatore della Juventus, Luciano Spalletti, ha voluto dire la sua in conferenza stampa alla vigilia del match in campionato contro...