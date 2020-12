Juventus, Morata la combina grossa: tifosi infuriati e ramanzina da Pirlo

Morata la combina grossa: tifosi furiosi, arriva la ramanzina di Pirlo. L’errore dello spagnolo sotto porta pesa come un macigno

Un colpo di tacco inspiegabile a porta vuota: l’errore di Alvaro Morata nel primo tempo di Juventus-Atalanta pesa come un macigno nell’economica della partita.

Lo sa bene Andrea Pirlo che nel post gara tuona: «Mi sono arrabbiato molto. Sono leggerezze che non possiamo permetterci. Potevamo incanalare la partita che invece è stata aperta». E i tifosi sui social non perdonano l’errore dello spagnolo, probabilmente convinto di essere in fuorigioco.