Juventus, Morata scaccia le critiche: «Cosa diranno dopo stasera?»

Ai microfoni di TVE, Alvaro Morata ha parlato dopo la vittoria (e il gol) della Spagna contro la Germania. Ecco le dichiarazioni dell’attaccante della Juventus.

«Voglio sapere cosa diranno là fuori oggi. Se il pubblico di Siviglia fosse venuto oggi, si sarebbe ricordato questa sera per molto tempo. Spero che incontreremo presto il pubblico e che ci sostengano come hanno sempre fatto. Critiche? C’è sempre qualcosa, quando non segniamo ad esempio, vediamo cosa si dice oggi».