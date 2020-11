Juventus-Napoli, avv. Chiacchio: «Così gli azzurri vinceranno il ricorso»

L’avvocato Edoardo Chiacchio commenta il possibile verdetto per Juventus-Napoli, dopo il ricorso dei partenopei

L’avvocato Edoardo Chiacchio commenta a Radio Punto Nuovo il possibile esito del ricorso del Napoli per la gara persa a tavolino con la Juventus.

«Credo che il Napoli, per la bontà del documento giunto alle 14.03 della domenica potrà vincere il ricorso: era vietato disputare la gara e non ottemperare alle disposizioni dell’ente Asl. Si sono così create asperità tra Juve e Napoli, cosa che non è accaduta tra Reggiana e Salernitana».