Juventus-Napoli, De Siervo: «La Lega non poteva rinviare la gara»

Luigi De Siervo, amministratore delegato della Lega Serie A, ha parlato del verdetto del Giudice Sportivo su Juventus-Napoli ai microfoni di Radio Kiss Kiss.

«Il nostro obiettivo è finire il campionato. Come Lega non potevamo rimandare la gara di Torino. Il protocollo funziona, tutti rispettano le regole, ma a Napoli c’è stato un cortocircuito, emerge dagli atti. Dobbiamo andare avanti rispettando il protocollo: se non termina il campionato purtroppo il calcio fallisce».