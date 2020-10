Il Giudice Sportivo Gerardo Mastrandrea potrebbe rinviare la decisione su Juventus-Napoli: richiesto un supplemento d’indagine

Secondo quanto riportato da Repubblica, e rilanciato poi da Sky Sport, il Giudice Sportivo Gerardo Mastrandrea potrebbe rinviare la decisione sulle conseguenze di Juventus-Napoli.

In ballo la decisione sull’esito della gara, dopo che gli azzurri non si sono presentati allo Stadium impossibilitati a lasciare la città poichè in isolamento fiduciario. Secondo Repubblica la decisione sul rinvio o sul 3-0 a tavolino potrebbe avvenire nei prossimi giorni oppure ancora più tardi poichè sarebbe stato richiesto un supplemento d’indagine.