Massimiliano Allegri vuole ripartire subito: dopo la sconfitta casalinga contro il Napoli, il tecnico della Juventus ha twittato indicando la via verso lo scudetto

La lotta scudetto è più aperta che mai: Juventus-Napoli è terminata 0-1, decisiva la rete nel finale di Kalidou Koulibaly. Bianconeri sotto accusa per la prestazione sottotono, in particolare il tecnico Massimiliano Allegri: l’allenatore livornese è finito sul banco degli imputati per l’arrendevolezza e il poco coraggio evidenziato dalla sua squadra.

Nel post-partita l’ex allenatore del Milan ha evidenziato gli errori dei suoi ragazzi, sottolineando che la Juventus è comunque ancora in vetta alla classifica a +1 sui partenopei. Su Twitter, come da tradizione, arriva un ulteriore commento: «I processi, le colpe, le ipotesi non contano. Conta solo continuare a lavorare per vincere!».