Juventus Napoli, Tavecchio: «Nessun ostacolo alla ripetizione della partita»

Carlo Tavecchio, ex presidente della FIGC, è intervenuto sul ricorso Juventus-Napoli e sull’assegnazione del 3 a 0 a tavolino per i bianconeri

Carlo Tavecchio è intervenuto ai microfoni di CalcioNapoli24 TV per commentare la decisione della Corte Sportiva d’Appello di respingere il ricorso del Napoli. Ecco le parole dell’ex Presidente della FIGC.

«Le sentenze quando sono confermate è difficile spostarle: io dall’inizio ho detto su Juventus-Napoli che credevo che l’ultima istanza prevista dal protocollo fosse una disposizione dell’ASL territoriale, disposta con motivazioni. Non conoscevo altri fatti, se ce ne sono ed intervengono per portare ad azioni non rispettose del regolamento è un’altra cosa. Però non vedevo ostacoli alla ripetizione della gara, vista la disposizione dell’ASL territoriale».