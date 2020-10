Juventus Napoli, Tosel: «Gli azzurri hanno le loro ragioni»

Giampaolo Tosel ha detto la sua in merito al caso Juventus-Napoli

Giampaolo Tosel, ex Giudice Sportivo, ai microfoni di Radio Punto Nuovo ha commentato la sentenza su Juventus-Napoli.

«Il Napoli ha le sue ragioni come qualunque altro protagonista di situazione pandemica da vari organi diversi. Passiamo dalle varie aziende sanitarie ai protocolli di Lega. Avrei giudicato allo stesso modo? Non posso rispondere. Ho visto la sentenza in quel susseguirsi di comunicazione dell’aziende sanitarie, della Regione e dei protocolli che pone problemi interpretativi notevoli. Speriamo che non si ripetano epidemie di questo genere».