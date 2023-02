Juventus Next Gen, Pessotto: «Giovani? Ci auguriamo abbiano richieste, speriamo qualcuno di loro possa andare in prima squadra»

Gianluca Pessotto, dirigente della Juventus Next Gen, ha parlato del futuro dei giovani bianconeri al termine del primo tempo del match con il Foggia

Gianluca Pessotto, dirigente della Juventus Next Gen, ha parlato a Rai Sport.

PECORINO – «Lo ha detto nell’intervista oggi, è tornato ad essere un punto di riferimento che fa giocare bene la squadra. Siamo fiduciosi e contenti di aver ritrovato un giocatore futuribile».

PECORINO IN PRIMA SQUADRA – «L’obiettivo è fare il meglio per cercarsi di ritagliare qualche spazio, ma devono imparare per essere protagonisti qualsiasi sarà la scelta della società nell’immediato e nel futuro».

CESSIONI – «Ci auguriamo abbiano richieste, speriamo qualcuno di loro possa andare in prima squadra come Miretti, Soulé, Fagioli e Iling. Andiamo avanti sapendo che il lavoro può dare i suoi frutti».

HUIJSEN – «Sa imparare dagli errori, è intelligente, ha personalità e calarsi così in fretta in una realtà come la Lega Pro va tenuto conto. Facciamo affidamento sulla sua voglia di arrivare».