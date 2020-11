La Juventus stasera affronterà il Ferencvaros: il ct dell’Ungheria, Marco Rossi, indica i pericoli ai bianconeri

Marco Rossi, difensore scuola Toro ed ora ct dell’Ungheria, evidenzia i pericoli del Ferencvaros a La Gazzetta dello Sport.

«Davanti sono pericolosi e rapidi con Zudkov, mancino ucraino e il norvegese Tokmac Nguen: come centravanti Boli e il brasiliano Isael sono buoni. Dietro i migliori sono gli esterni, Lovrencisc bravo a crossare e attaccare, come Heister, meno a difendere però. La Juve se non sottovaluta l’impegno e gioca concentrata, vince».

