Juventus, Oddenino: «Allegri ora non rischia, a fine stagione...»

Gianluca Oddenino, giornalista de La Stampa, ha analizzato la situazione di Massimiliano Allegri, soffermandosi sul possibile esonero

Gianluca Oddenino ha analizzato, a Juventusnews24, la situazione del tecnico bianconero Massimiliano Allegri.

LE PAROLE – «In questo momento no. Per fine stagione non so, ovviamente come in tutte le aziende lì si fanno i bilanci. Mi rendo conto che esista un’incertezza grande attorno alla Juve perchè non si sa come andranno a finire le cose, è difficile tratteggiare il futuro. In casi come questi ti aggrappi alle certezze e Allegri, nonostante il suo nervosismo, è una di quelle».

