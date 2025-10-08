Juventus, in arrivo il nuovo ds: contatti avanzati con Ottolini. L’accordo tra il dirigente e il club bianconero sarebbe ormai imminente

Il futuro direttore sportivo della Juventus sembra avere un nome e un volto ben definito: Marco Ottolini. Le voci che lo vedono in pole position per ricoprire l’incarico si sono intensificate, culminando nella conferma da parte dell’esperto di mercato Matteo Moretto. Secondo le sue ultime indiscrezioni, l’accordo per il ritorno del dirigente alla Continassa sarebbe davvero imminente, chiudendo di fatto il cerchio su una decisione cruciale per la pianificazione del club.

PAROLE – «Il favorito, per diventare il nuovo DS della Juve, quello per cui l’accordo è davvero imminente. Si tratta di Ottolini del Genoa e sarebbe un ritorno alla Continassa che aveva fatto parte della Juve dal 2018 per poi passare nel 2022 al direttore del Genoa e ad oggi è il più vicino a diventare il direttore sportivo della Juve. È molto molto vicino al ritorno alla Juve».

La nomina di Marco Ottolini non sarebbe una novità assoluta per l’ambiente bianconero. Il dirigente, infatti, aveva già fatto parte della struttura della Juventus a partire dal 2018, costruendo una solida conoscenza delle dinamiche interne e della filosofia del club. Successivamente, nel 2022, Ottolini aveva accettato l’incarico di direttore del Genoa, dove ha maturato un’esperienza significativa in un ruolo di massima responsabilità. Questo percorso lo rende un profilo particolarmente appetibile, capace di unire la conoscenza dell’ambiente Juve con una visione esterna e aggiornata.

La prossima chiusura dell’accordo per il suo ritorno come direttore sportivo della Vecchia Signora è un segnale forte: la Juventus vuole definire rapidamente. La sua vicinanza al club e l’imminenza dell’accordo suggeriscono che la Juve sta puntando su una figura che conosce bene per guidare le scelte strategiche che dovranno riportare la squadra ai livelli più alti del calcio nazionale e internazionale.