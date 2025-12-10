Juventus Pafos, Spalletti: «Questa sera salvo solamente la vittoria. Ci sono stati situazioni imbarazzanti. Cosa non ha funzionato»

Juventus Pafos, Spalletti ha parlato ai microfoni di Sky dopo la vittoria in Champions League. E le dichiarazioni del tecnico sono dure

Al termine della vittoria contro il Pafos, Luciano Spalletti, tecnico della Juventus, ha parlato ai microfoni di Sky Sport.

VITTORIA – «Con la vittoria si mettono a posto sempre tante cose, ma bisogna fare di più. Io non sono contento e i ragazzi non sono contenti di loro stessi, in alcuni momenti abbiamo fatto proprio il minimo e ci sono state anche delle situazioni imbarazzanti, poi ci siamo sciolti un po’ di più».

QUESTIONE TATTICA – «In base all’avversario, volevo già farlo nel primo tempo ma avevo paura di fare confusione. È una cosa che abbiamo già provato e nel secondo tempo l’hanno sviluppata proprio bene. Sono partite difficili anche perchè loro hanno preso pochi gol, sono partite particolari». LE DICHIARAZIONI COMPLETE SU JUVENEWS24.COM