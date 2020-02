Fabio Paratici presente in tribuna a San Siro per il match degli ottavi di Champions fra Atalanta e Valencia

Tanti tifosi dell’Atalanta a San Siro per la sfida col Valencia, ma non solo: Fabio Paratici, CFO della Juventus, è stato visto in tribuna a Milano.

Nessun nome sul taccuino del numero uno del mercato bianconero. Secondo quanto appreso da Calcio News 24, il dirigente sarebbe presente allo stadio soltanto per godersi l’ottavo di finale di Champions League degli “amici” orobici.