Juventus, Paratici: «Pogba è del Manchester United. Presto per parlarne»

Fabio Paratici, direttore dell’area tecnica della Juventus, ha parlato nel prepartita del match di Champions League contro il Ferencvaros

Fabio Paratici, direttore dell’area tecnica della Juventus, ha parlato ai microfoni di Sky Sport prima del match di Champions League contro il Ferencvaros.

LEGGI LE DICHIARAZIONI COMPLETE SU JUVENTUS NEWS 24

PARTNER PER RONALDO – «Cristiano può giocare un po’ con tutti perché si muove molto. Può giocare con una punta fisica, di movimento come Morata, o un giocatore che viene incontro come Dybala. Noi conoscevamo bene Morata, era la nostra prima scelta. Sapevamo che a Torino caratterialmente poteva dare qualcosa in più. Poi è un giocatore che attacca la profondità, che si muove molto e che era adatto al gioco di Pirlo».

POGBA – «Pogba in questo momento gioca nel Manchester United, noi siamo solo a inizio stagione. È presto per pensare a obiettivi futuri. Vogliamo molto bene a Pogba così come agli altri nostri ex calciatori. Ma ora è presto per parlare di obiettivi futuri, il focus è sulla costruzione di questa stagione».