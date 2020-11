Juventus, Paratici: «Rinnovo Dybala? Discorso complicato»

Fabio Paratici, direttore dell’area tecnica della Juventus, ha parlato nel prepartita del match di Champions tra bianconeri e Ferencvaros

Fabio Paratici, direttore dell’area tecnica della Juventus, ha parlato ai microfoni di Sky Sport nel pre-partita del match dell’Allianz Stadium tra bianconeri e Ferencvaros.

RINNOVO DYBALA – «E’ un discorso complicato che non affronterei in questo momento. Con Dybala siamo in ottimi rapporti, stiamo parlando sempre e stiamo affrontando questo tema giornalmente. Vedremo nelle prossime settimane».

MORATA – «È arrivato con la formula del prestito con diritto di riscatto, che abbiamo adottato spesso in questo momento. Proprio perché è un momento particolare».