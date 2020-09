Juventus, partitella in famiglia contro l’Under 23: in rete Pjaca

La Juventus ha svolto alla Continassa una partitella in famiglia contro l’Under 23 di mister Lamberto Zauli

La Juventus ha svolto questa mattina una partitella in famiglia contro l’Under 23. Vittoria per 1-0 per la prima squadra grazie alla rete di Pjaca. Ecco il report completo pubblicato sul sito ufficiale bianconero:

«Sabato mattina in campo per la Juventus.La squadra si è ritrovata come sempre alla Continassa, e dopo una fase di riscaldamento, ha concluso la settimana con un test amichevole, disputato con i ragazzi della Under 23: un momento molto utile per cominciare a testare il lavoro affrontato in queste prime due settimane di preparazione. Per la cronaca, si è trattato di una partitella a tempi ridotti (30 minuti a frazione) e la squadra di Coach Pirlo ha messo a segno una rete, con Pjaca, per l’1-0 finale. Domani riposo per i bianconeri, che torneranno in campo lunedì pomeriggio».