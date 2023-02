Juventus, Perin: «Di Maria il più forte con cui ho giocato. E’ tra i top del calcio mondiale»

Mattia Perin, portiere della Juventus, ha parlato ai microfoni di Dazn dopo la partita contro lo Spezia

Mattia Perin, portiere della Juventus, ha parlato ai microfoni di Dazn dopo la partita contro lo Spezia. Le sue dichiarazioni:

DI MARIA – «Questo è un fuoriclasse, con la F maiuscola. Va messo nel top del calcio mondiale. Gli vedo fare cose in allenamento che… E’ tra i più forti con cui ho giocato. È un giocatore fantastico, quando è in campo ci aspettiamo grandi cose ma dobbiamo aiutarlo. Quando fa queste cose dobbiamo applaudirlo ma non mi sorprende».

CONTINUA SU JUVENTUS NEWS 24