Juventus, Pirlo: «Ci serve tempo. Scudetto? Sarà una battaglia»

Andrea Pirlo, allenatore della Juventus, ha commentato ai microfoni di DAZN il pareggio ottenuto contro il Crotone.

DIECI UOMINI – «Nelle ultime due partite siamo rimasti in dieci per nostre leggerezze. Ci siamo sacrificati a Roma e questa sera. Siamo una squadra giovane che deve lavorare, per ora abbiamo avuto poco tempo. I giovani stanno facendo esperienza. In queste occasioni qualche leggerezza può capitare».

SERVE TEMPO – «Abbiamo una squadra giovane di qualità, ma siamo in costruzione. Ci serve tempo. Abbiamo fatto bene il nostro lavoro, ma i ragazzi hanno bisogno di sbagliare in partite che contano».

MORATA – «È stato uno dei cinque a rimanere con noi. Aveva voglia di giocare e aveva lavorato bene. Tutti gli altri giocatori che erano in Nazionale li abbiamo avuti solo ieri».

SCUDETTO – «Ci sono tante squadre attrezzate per il titolo, sarà una battaglia. Giornata dopo giornata bisognerà cercare di non lasciare punti per strada. Noi ne stiamo perdendo qualcuno ma siamo in costruzione».