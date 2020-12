Juventus, Pirlo: «Col Genoa partita difficile, voltiamo pagina dopo Barcellona»

Andrea Pirlo presenta Genoa-Juventus: il tecnico bianconero analizza la sfida e i temi del match di campionato

Alla vigilia di Genoa-Juventus, Andrea Pirlo ha presentato la sfida di campionato, valida per l’undicesima giornata. Anche questa volta non c’è stata la conferenza stampa: il tecnico ha parlato alla vigilia ai microfoni di Juventus TV.

BARCELLONA – «Se ce l’abbiamo ancora in testa allora cancelliamola perché bisogna voltare pagina. Dobbiamo dare continuità perché bisogna proseguire con questa voglia e fare bene anche in campionato. Queste partite ti portano grande consapevolezza, miglioramenti, e può essere un’iniezione di fiducia per questa fine 2020. Dobbiamo avere la stessa voglia, concentrazione per fare delle grandi partite».

GENOA-JUVE – «Mi aspetto una gara difficile, come tutte quelle in uno stadio così importante. Sono una squadra brava a difendersi e ripartire, con giocatori rapidi e di spessore davanti. Dovremo essere bravi a fare la nostra partita».