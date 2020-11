Juventus, Pirlo: «Conosco Inzaghi, sarà una gara tosta col Benevento»

Andrea Pirlo presenta la sfida contro il Benevento. Ecco le dichiarazioni del tecnico della Juventus alla vigilia della gara del Vigorito

Andrea Pirlo presenta la sfida tra Benevento e Juventus alla vigilia della gara, in programma domani alle 18. Le sue dichiarazioni a Juventus TV.

MARADONA – «E’ stato l’idolo di tutti noi ragazzi che volevamo giocare a calcio, è stato il dio del calcio. Io lo ricordo ai Mondiali dell’86 e che andavo in giardino a imitarlo, provando a fare il gol che aveva fatto all’Inghilterra. Ho avuto la fortuna di incontrarlo, ho fatto una foto ricordo con lui e sono contento di averla nel rullino».

BENEVENTO – «Gara difficile con una squadra tosta, conosco benissimo l’allenatore, so cosa vorrà fare con i propri giocatori, dovremmo essere concentrati dal 1′ minuto sapendo che loro faranno una gara importante, provando a ripartire in contropiede, sappiamo che queste saranno le partite quando ci affronteranno e dobbiamo prepararci per questo».

LEGGI LE DICHIARAZIONI INTEGRALI SU JUVENTUSNEWS24