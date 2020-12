Juventus, Pirlo: «Faticoso vincere da allenatore. Dybala? Mi aspetto di più»

Andrea Pirlo, allenatore della Juventus, ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine del derby vinto contro il Torino

DERBY VINTO – «È più faticoso e più bello da allenatore. Il risultato finale non cambia ma la sensazione è molto bella».

KULUSEVSKI E DYBALA – «Mi aspetto di più da tutti, però capita a volte di avere giocatori che non possono dare il 100%. Però l’importante è l’atteggiamento, chi è entrato è entrato bene, con tanta voglia, con tanto dinamismo e alla fine il risultato è arrivato anche grazie a questo».

DNA JUVE – «Il nostro DNA deve rimanere in tutta la squadra. Tante partite diventano sporche, come oggi che abbiamo subito gol subito contro una squadra che si è difesa bene. Oggi siamo riusciti a vincere con la voglia di ribaltare il risultato. Dobbiamo migliorare dal punto di vista del gioco ed essere più veloci a girare il pallone per creare gli spazi da attaccare».