Andrea Pirlo, allenatore della Juventus, ha parlato ai microfoni di DAZN al termine del match vinto contro il Parma: le sue dichiarazioni

Andrea Pirlo, allenatore della Juventus, ha parlato ai microfoni di DAZN al termine del match vinto contro il Parma.

LEGGI LE DICHIARAZIONI COMPLETE SU JUVENTUS NEWS 24

JUVENTUS – «Questa sera dovevamo riprendere il nostro cammino, avevamo bisogno di vincere e fare dei gol con i nostri attaccanti. Sia Cristiano che Morata dovevano ritrovare la via del gol e avevamo bisogno di fare una gara di collettivo».

FAVORITI PER LO SCUDETTO – «Dobbiamo essere questi, abbiamo la consapevolezza di essere entrati in questa ottica di avere lo stesso atteggiamento sia col Barcellona che col Parma. McKennie lo abbiamo scelto per le sue caratteristiche».

RONALDO – «Era giustamente arrabbiato dopo l’Atalanta, aveva sbagliato un calcio di rigore fortunatamente abbiamo avuto pochi giorni per pensare a questo».