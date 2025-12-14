Juventus, Platini sta con John Elkann: «La vendita è impossibile, la Juve è storia e tradizione. Orgoglioso della risposta. Io futuro presidente? Ci ho riflettuto e…»

Juventus, Platini sta con John Elkann: le parole del “Le Roi”, ex leggenda del club bianconero, in merito alle voci dell’offerta di Tether per acquisire il club

La decisione di Exor di respingere ufficialmente l’offerta da oltre un miliardo di euro presentata da Tether per l’acquisizione dell’intero pacchetto azionario della Juventus ha trovato ampi consensi nel mondo bianconero.

Una scelta netta, comunicata direttamente da John Elkann, che ribadisce la volontà della proprietà di mantenere il club all’interno della storica orbita della famiglia Agnelli.

Tra le voci più autorevoli a commentare la vicenda c’è quella di Michel Platini, leggenda della Juventus e del calcio mondiale, intervistato dall’edizione odierna de Il Giornale.

IL NO ALLA CESSIONE DELLA JUVENTUS – «Non penso nulla, anzi sono orgoglioso che John Elkann abbia già respinto l’offerta, la vendita della Juventus è impossibile. Perché la Juventus è la storia non soltanto del calcio italiano ed internazionale. Juventus significa Agnelli, un fenomeno unico, quasi esclusivo che è nato oltre un secolo fa ed è destinato a proseguire. Dunque non si possono vendere emozioni, tifosi, tradizione e questo John Elkann lo sa benissimo».

UN FUTURO DA PRESIDENTE? – «Me lo chiedono ancora oggi. Ho riflettuto ma la mia famiglia ha la priorità su tutto e a settant’anni non posso e non possiamo ricominciare un’altra esperienza anche se il richiamo è forte. Questo non significa che non starò vicino alla Juventus, la Juventus degli Agnelli, la Juventus di John Elkann».