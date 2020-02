Juventus Pogba, si può fare: si studia un affare da 150 milioni

Juventus Pogba, l’affare si può fare: per Agnelli potrebbe essere l’investimento del futuro tra campo e sponsor

Un ritorno che farebbe sorridere tutti. Paul Pogba sarà l’obiettivo della Juventus? A quanto pare i bianconeri stanno studiando un affare da 150 milioni per poter riportare a Torino il giocatore francese, come riportato dall’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport.

Nel Manchester United non sta trovando molto spazio, anzi: il giocatore sarebbe disposto a tornare in bianconero e – si legge – Agnelli lo vede come campione del futuro, tra campo e sponsor.