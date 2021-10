Juventus, possibile ritiro. Allegri: «Domani vedremo il da farsi»

Juventus, possibile ritiro per la squadra dopo l’ennesima sconfitta. Allegri fa il punto della situazione: le sue parole

Dopo il secondo ko consecutivo in tre giorni, Allegri starebbe valutando la possibilità di andare in ritiro con la Juventus. L’allenatore ne ha parlato in conferenza stampa dopo la sconfitta col Verona.

DICHIARAZIONI – «Nel secondo tempo siamo usciti quando ci ha chiamato l’arbitro. Sul ritiro vedremo: domani facciamo allenamento, poi vediamo. Ci sono momenti in cui si fa perché deve servire, per riposare, non tanto per punizione. Domani ci ritroveremo e vedremo il da farsi».